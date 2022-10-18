Актера Каалана Уолкера приговорили к 50 годам колонии за изнасилования

Актер из США Каалан Уолкер приговорен судом к 50 годам колонии за изнасилования, сообщает издание People во вторник, 18 октября.

27-летний Уолкер начал совершать преступления с 2013 года. Он знакомился в соцсетях с девушками, в частности с начинающими моделями, предлагая им встречу. Злоумышленник давал своим будущим жертвам обещания помочь с работой и познакомить с влиятельными людьми.

За эти годы в ловушку преступника попали четыре женщины и трое подростков.

Помимо колонии, Уолкер до конца своей жизни будет числиться в полицейской базе как сексуальный преступник.

Американец играл в фильме «Лос-Анджелес в огне» вместе с Дэниелом Крейгом и Холли Берри. Кроме того, он снялся в ремейке триллера «Суперфлай».

В середине мая 2021 года суд приговорил к трем годам лишения свободы актера «Фантастических тварей» Кевина Гатри за изнасилование. Жертвой преступника стала его знакомая еще в 2017 году. 29-летняя женщина должна была встретиться с Гатри и его другом — актером Скоттом Ридом, однако ей стало плохо по пути, и мужчины отвезли ее домой к Риду, где уложили в постель.

Гатри воспользовался состоянием девушки и изнасиловал ее. В суде она заявила, что «не осознавала происходящее», а сразу не сообщила об инциденте из-за того, что «была напугана».