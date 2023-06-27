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Мимо пролетали: названы лучшие сделанные с дронов снимки

Объявлены результаты конкурса Photo Drone Awards 2023
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Sebastian Piórek
В итальянской Сиене подведены итоги конкурса Photo Drone Awards 2023. Лучшие снимки, сделанные при помощи дронов, собраны в фотогалерее «Известий»
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Paweł Jagiełło
Затопленная колокольня служит напоминанием, что под толщей воды искусственного озера Ресия находится затопленная в 1950-х итальянская деревня Курон-Веноста
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Dhanu Paran
Сон слона чуток, поэтому подобраться к отдыхающему гиганту можно лишь с помощью бесшумного квадрокоптера
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Lalith Ekanayake
На Шри-Ланке местные малорослые лесные слоны в последние годы выработали дурную привычку искать корм на свалках
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/David Machet
Французский канатоходец Натан Полен преодолевает двухсотметровый участок между вершинами в альпийском массиве Арави неподалеку от Монблана на высоте 2460 м
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Joanna Steidle
Серфингист оставляет след брызг на атлантических волнах у побережья штата Нью-Йорк
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Simon Heather
Купальщики берут на пляж в португальском Кашкайше самые яркие зонтики и полотенца
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Omid Heydarifar
Жители иранского Курдистана весело отмечают праздник Навруз танцами вокруг костров
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Thomas Vijayan
Льды на Шпицбергене второй год подряд начинают таять раньше обычного, отмечает автор этой фотографии, сделанной над Восточным ледяным полем
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Raj Mohan
Гигантская стихийная свалка на индийском болоте Палликаранай, где обитают фламинго и другие редкие виды птиц
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Ignacio Medem
Эти напоминающие легкие человека паттерны были созданы уходящей водой из пересыхающего русла реки Колорадо
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Marek Biegalski
Так выглядят с высоты полета дрона ледниковые реки Исландии. Потоки подтаявшей воды разбиваются на множество рукавов, играющих красками под тусклым полярным Солнцем
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Krzysztof Krawczyk
Тысячи падающих листьев с высоты облаков выглядят как звезды на этой романтической фотографии влюбленных
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Лучшие снимки Photo Drone Awards 2023
Фото: Photo Drone Awards 2023/Marcis Baltskars
Это не жуткий языческий ритуал, а веселый хоровод на традиционной латвийской свадьбе в необычном ракурсе
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