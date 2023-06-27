Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС

Экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) серб Милорад Мажич назначен руководителем департамента судейства Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба РФС во вторник, 27 июня.

На этом посту Мажич сменил Павла Каманцева. Контракт с сербом рассчитан на два года, предусмотрена возможность продления на один сезон.

Мажич — один из самых известных и успешных сербских арбитров. Свою карьеру он начал в 2007 году. Он работал на двух чемпионатах мира — в 2014 и 2018 годах, Суперкубке УЕФА-2016, финале Кубка конфедераций в 2017 году, финале лиги чемпионов-2018. Он также стал первым судьей, который удостоился звания лучшего арбитра Китая.

Ранее, 22 июня, представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки. Он также выразил надежду на то, что спорт перестанет быть политизированным.