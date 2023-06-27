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Аксенов заявил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе Крыма

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом 27 июня сообщает глава региона Сергей Аксенов.

«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов», — заявил Аксенов в своем Telegram-канале.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, задерживаются два поезда дальнего следования и два местных.

«Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт. Ленино и обратно», — сказано в Telegram-канале Крючкова.

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Еще об одном повреждении железной дороги в районе Феодосии Аксенов сообщал 21 июня. Пострадавших в результате инцидента не было. В связи с повреждением железнодорожного полотна были отменены две утренние электрички. Позже в этот же день движение было восстановлено.

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