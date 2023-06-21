В Крыму восстановлено движение поездов на поврежденном участке

В Крыму восстановлено движение поездов после повреждения железной дороги. Об этом 21 июня сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«В 10:40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии повреждена железная дорога. Пострадавших во время инцидента нет. В связи с повреждением железнодорожного полотна были отменены две утренние электрички.