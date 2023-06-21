В районе Феодосии повреждена железная дорога. Об этом в среду, 21 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telergram-канале главы региона.

На месте инцидента работают профильные службы. Как указал советник главы Крыма Олег Крючков, в связи с повреждением железнодорожного полотна были отменены две утренние электрички.

«Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами», — уточняется в Telegram-канале Крючкова.

Ранее, 11 июня, железнодорожное полотно было повреждено в Кировском районе Крымского полуострова, в результате чего движение поездов приостановили. Сотрудники Крымской железной дороги и других служб устранили аварию тем же днем.