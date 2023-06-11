Движение восстановили на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма

Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено после инцидента, в результате которого было повреждено ж/д полотно. Об этом сообщил 11 июня в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

Он поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, которые участвовали в устранении повреждений.

Ранее в этот день Аксенов сообщил о приостановке движения поездов в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна. На месте работали все профильные службы. Для пассажиров организовали трансфер автобусами. Отмечалось, что пострадавших в результате ЧП не было.