В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения полотна

Движение поездов приостановлено в Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщил 11 июня глава региона Сергей Аксенов.

«В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем займет от трех до четырех часов. На месте работают все профильные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

Сообщается, что пострадавших нет. Глава республики лично держит ситуацию на контроле.

Аксенов отметил, что для пассажиров организуют трансфер автобусами. «Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил он.

Ранее, 18 мая, несколько вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне Симферополь – Севастополь. В результате происшествия тогда также никто не пострадал. В пресс-службе КЖД указывали, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму было восстановлено в тот же день.