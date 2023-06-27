«Известия» показали кадры боевой работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО

Одно из главных преимуществ Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации — это авиация. Кадрами боевой работы пилотов на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» во вторник, 27 июня, поделился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Аллигатор» заряжен двумя блоками ракет — управляемыми, которыми бьют по танкам и укреплениям противника, и неуправляемыми для ударов по пехоте. Когда координаты цели получены, экипаж отправляется на выполнение боевой задачи.

«С этими ребятами каждый день видишься, шутишь, проводишь время. Конечно, друг за друга. И были ситуации, когда экипаж не возвращался. Это очень тяжело», — поделился инженер авиационного комплекса с позывным Медведь.

По словам корреспондента, во время полета внимание летчиков запредельное, ведь нужно контролировать буквально всё вокруг — и снизу, и сверху. Каждая мелочь важна. На этот раз экипажу удалось за один вылет уничтожить сразу три вражеских танка.

Чтобы не получить удар в ответ, вертолет отбрасывает тепловые ловушки. Как говорит Зименкин, они горячее вертолета, и поэтому уводят за собой вражеские ракеты. После этого экипаж возвращается на родную базу.

«Неподалеку есть дом, там всегда выходит мужчина, когда нас слышит, и машет красным флагом. Мы запомнили и теперь всегда пролетаем — он нам честь отдает, и мы ему! Тут должна быть взаимоотдача», — рассказал пилот вертолета Ка-52 с позывным Зеленый.

Ранее, 20 июня, вертолет Ка-52 смог вернуться на базу без хвоста после боя с ВСУ. Во время одного из выстрелов у «Аллигатора» разрывом боеприпаса оторвало хвост, однако машина сумела долететь до аэродрома.

18 июня экипаж Ка-52 уничтожил два украинских бронетранспортера, которые двигались с высокой скоростью на южнодонецком направлении. Кадры работы воздушной машины показало Минобороны РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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