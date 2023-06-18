Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о подтверждении на Украине его слов о потерях ВСУ в контрнаступлении
Мир
СМИ сообщили о начале штурма захваченного отделения банка в Астане
Армия
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на запорожском направлении
Происшествия
Под Магаданом вспыхнул лесной пожар
Общество
Сальдо сообщил о завершении активной фазы наводнения в Херсонской области
Армия
Пушилин опроверг возможность Украины противостоять РФ без западного оружия
Мир
МИД Китая назвал провокации США причиной возможного конфликта между странами
Происшествия
Украинские войска нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани
Мир
В конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Украины
Происшествия
Беспилотник сбросил взрывные устройства в Белгородской области
Мир
Самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Варшавы в Преторию
Мир
Депутат бундестага осудил министров ФРГ за работу на Украину
Армия
Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале военным
Сюжет:

Работа «Аллигатора» по движущимся украинским бронетранспортерам попала на видео

0
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 — «Аллигатора» — уничтожил два украинских бронетранспортера, которые двигались с высокой скоростью на южно-донецком направлении. Кадры успешной боевой работы российской авиации в воскресенье, 18 июня, опубликовало Министерство обороны РФ.

На представленной записи пилоты берут на прицел бронетехнику противника. По мере передвижения цели корректируется и наводка: летчики придерживают ее центральную точку чуть спереди украинской машины.

«Аллигатор» наносит удар по вражеской технике управляемыми ракетами. Результат успешного поражения — это густое облако, окутавшее украинскую бронемашину.

Небесная рептилия: как «Аллигатор» и другие ударные вертолеты влияют на ход СВО
Созданные для уничтожения бронетехники Ми-28 и Ка-52 особо эффективны при контрнаступлении ВФУ

Ранее этим же днем, 18 июня, экипажи Ка-52, ударного вертолета Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским боевикам на купянском направлении. До этого, 14 июня, тандем Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» нанес столько же ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023