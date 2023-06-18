Работа «Аллигатора» по движущимся украинским бронетранспортерам попала на видео

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 — «Аллигатора» — уничтожил два украинских бронетранспортера, которые двигались с высокой скоростью на южно-донецком направлении. Кадры успешной боевой работы российской авиации в воскресенье, 18 июня, опубликовало Министерство обороны РФ.

На представленной записи пилоты берут на прицел бронетехнику противника. По мере передвижения цели корректируется и наводка: летчики придерживают ее центральную точку чуть спереди украинской машины.

«Аллигатор» наносит удар по вражеской технике управляемыми ракетами. Результат успешного поражения — это густое облако, окутавшее украинскую бронемашину.

Ранее этим же днем, 18 июня, экипажи Ка-52, ударного вертолета Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским боевикам на купянском направлении. До этого, 14 июня, тандем Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» нанес столько же ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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