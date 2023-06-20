Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области назвали ересью позицию США по Каховской ГЭС
Мир
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мир
СМИ сообщили о проблемах с электроснабжением во многих районах Киева
Армия
Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции
Экономика
Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию
Происшествия
Три мирных жителя ранены в Новой Каховке в ходе атаки ВСУ дронами-камикадзе
Общество
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило сто
Происшествия
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне подтопления в Херсонской области
Общество
В СВР сообщили о «чистках» в загранучреждениях Украины
Общество
В Минцифры заявили о возвращении IТ-специалистов в Россию
Общество
Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству
Сюжет:

Вертолет Ка-52 смог вернуться на базу без хвоста после боя с ВСУ

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведывательно-ударный российский вертолет Ка-52 вернулся на аэродром базирования в зоне специальной военной операции без хвоста, это следует из видеокадров, опубликованных 20 июня.

Вертолет попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время одного из вылетов. Выстрел, предположительно из переносного зенитно-ракетного комплекса, оказался точным, и у «Аллигатора» разрывом боеприпаса оторвало хвост. Однако машина сумела долететь до аэродрома.

Как отмечают специалисты, для вертолета подобный удар грозит катастрофой, но у Ка-52 основные винты над кабиной расположены один над другим. Это помогло экипажу сохранить управление и довести вертолет до своих позиций.

Небесная рептилия: как «Аллигатор» и другие ударные вертолеты влияют на ход СВО
Созданные для уничтожения бронетехники Ми-28 и Ка-52 особо эффективны при контрнаступлении ВФУ

Ранее, 18 июня, экипаж Ка-52 уничтожил два украинских бронетранспортера, которые двигались с высокой скоростью на южнодонецком направлении. Кадры работы воздушной машины показало Минобороны РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023