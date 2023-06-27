Эксперт назвал причину нашествия змей в Новой Москве

Змеи могут приползать к домам в Новой Москве из-за засухи и жары, так как ищут влажные места. Об этом заявил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров 27 июня.

«Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, они могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо [где] поливают и лужи остаются», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Бурмистров уточнил, что змеи приползают охладиться и попить. При этом он указал, что обращений много, однако отлов не производится, так как это ужи. Они, сказал специалист, сами не нападают, если их не трогать.

Днем ранее, 26 июня, в соцсетях начали появляться сообщения о том, что с начала июня на территории Москвы и области участились случаи обнаружения змей местными жителями. Отмечалось, что наиболее острая ситуация наблюдается в поселении Московский, недалеко от аэропорта Внуково.

Тогда же доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что так называемое нашествие змей в Москве и Московской области может быть обусловлено относительно теплой весной в этом году, из-за чего количество вылупившихся и подросших змей могло увеличиться. Кроме того, как отметил эколог, в городе всегда теплее, чем за городом, а змеи любят погреться на солнце и местах, которые быстро нагреваются.

14 мая врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов рассказал, что, встретив змею на природе, нужно замереть, тогда она уползет сама. Также важную роль играет правильная одежда, она должна быть закрытой.