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Терапевт рассказал о поведении при встрече со змеей на природе

Терапевт Ромасов: встретив змею на природе, нужно замереть
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов в беседе с «Газетой.Ru» 14 мая рассказал, что, встретив змею на природе, нужно замереть, тогда она уползет сама. Также важную роль играет правильная одежда, она должна быть закрытой.

«В крайнем случае можно кинуть камень или какой-нибудь предмет рядом с ней, чтобы она (змея. — Ред.) испугалась и уползла. Громко топайте при ходьбе, смотрите под ноги и вовремя косите траву, чтобы змеи не смогли там спрятаться», — посоветовал специалист.

При обнаружении змеиной норы на даче, по мнению эксперта, не нужно лезть туда руками или какими-либо предметами.

«Лучше всего залить ее водой из шланга и встать в сторону. Вода выгонит змею из ее логова, и она сама уползет подальше. Если всё же змея укусила, то лучше не заниматься самостоятельными методами спасения и как можно быстрее поехать в больницу», — сказал Ромасов.

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В мае прошлого года руководитель школы безопасности WST Сергей Ковалев сообщил, что после укуса гадюки необходимо обеспечить неподвижность конечности и как можно скорее доставить пострадавшего к врачу. Он посоветовал промыть место укуса с мылом, обеспечить пострадавшему покой и доставить к врачу. В лечебном учреждении пациенту введут сыворотку против яда и назначат симптоматическое лечение.

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