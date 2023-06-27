Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о внутреннем судоходстве

Белоруссия ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Соответствующий закон, подписанный президентом республики Александром Лукашенко, был опубликован 27 июня на Национальном правовом интернет-портале.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в Москве 28 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Соглашение дает право судам под флагами подписавших документ сторон осуществлять судоходство между портами внутренних вод обоих государств, а также в порты третьих стран и обратно.

В соответствии с документом обе стороны-участницы должны обеспечить для другой стороны такие же условия для захода в порты и доступ ко всем видам услуг, как и для своих судов.

Проект межправсоглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям был одобрен Александром Лукашенко еще 13 декабря 2022 года. На проведение переговоров было уполномочено министерство транспорта и коммуникаций республики.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Россия и Белоруссия показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.