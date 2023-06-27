Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Московском регионе во вторник

Облачно с прояснениями, на юге области небольшой дождь и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона во вторник, 27 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.



В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью похолодает до +9 градусов.

Прогнозируется восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.

Ранее, 23 июня, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня,

Также в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в столице выпало порядка четверти осадков от нормы июня. Как сообщил метеоролог, за сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 17,4 мм осадков, что составляет примерно 23% от месячной нормы июня.