В Москве 23 июня выпало около четверти осадков от июньской нормы

Порядка четверти осадков от нормы июня выпало в Москве в пятницу, 23 июня. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как отметил метеоролог, за сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 17,4 мм осадков, что составляет примерно 23% от месячной нормы июня.

«В Новой Москве дождей выпало больше — 21 мм, или 27% от положенного за месяц», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Как напомнил метеоролог, 1 мм осадков означает, что на каждый квадратный метр поверхности вылился 1 л воды.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что июль в Москве будет гораздо дождливее июня, когда образовался дефицит осадков. По его словам, его вряд ли удастся восполнить в последние дни июня.

Накануне руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что 24–25 июня жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов.