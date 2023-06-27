В России попросили ужесточить контроль за производством и оборотом БАДов

Готовится обращение в адрес правительства с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАДов в России из-за большого количества нелегальной продукции на рынке. Это следует из протокола заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли общественной организации «Деловая Россия», которое прошло в середине июня с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутатов Госдумы и сенаторов, участников отрасли. С документом ознакомились «Известия».

В нем сообщается, что в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИНы при производстве добавок, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.



Подготовку обращения «Известиям» подтвердили в комитете «Деловой России» по развитию рынка биологически активных добавок. Там сообщили, что документ планируется направить в кабмин уже на следующей неделе.

«С прошлого года нами ведется постоянная работа по развитию отрасли. За это время выявлен ряд проблем, в том числе отсутствие эффективных мер контроля за производством и оборотом продукции, которые обсуждались на прошлой неделе с членами комитета, представителями министерств и парламента, экспертами. Мы услышали поддержку своих предложений. Поэтому сейчас их оформляем», — пояснили в комитете.



Как сообщил «Известиям» источник в руководстве «Деловой России», в документ может войти предложение о введении заградительных пошлин на БАДы из недружественных стран. «Известия» уже сообщали, что такая просьба была направлена в Минэкономразвития, которому предлагалось установить ее размер в 220%.

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В чем сила БАДов: кабмин просят усилить контроль за опасными добавками