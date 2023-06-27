Терапевт призвала в жару пить воду комнатной температуры

Врач-терапевт Татьяна Романенко призвала в жаркую погоду пить воду комнатной температуры вместо ледяной, поскольку последняя может спровоцировать простуду.

В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 26 июня, специалист объяснила, что лучше всего, чтобы вода была на 10 градусов ниже температуры тела — это значение в 26 градусов является оптимальным.

Ледяная вода, по словам врача, вызывает спазм сосудов и способствует ухудшению кровоснабжения слизистых, потому лучше такую воду не пить, пишет RT. При ухудшении кровоснабжения туда поступает меньше клеток, отвечающих на иммунную защиту, и если у человека есть предрасположенность к инфекциям, они могут проявиться, отмечает телеканал «360».

«В итоге риски простудных заболеваний, заболеваний глотки и миндалин возрастают», — добавила Романенко.

Ранее, 26 июня, пульмонолог Марат Фаррахов рассказал, что для нормального функционирования почек человеку в день необходимо пить в среднем 1,8 л воды. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала в жару пить обычную воду комнатной температуры. Стоит употреблять 100-200 мл жидкости до и после приема пищи и каждый час в течение дня, пишет Pravda.Ru. Восполнить нехватку калия, натрия и хлора, которые теряются с потом, помогут изотоники и минеральная вода.

21 июня британский врач Зои Уильямс рассказала, что при употреблении пива в жаркую погоду следует запивать его водой.

По ее словам, алкоголь только усиливает обезвоживание, а вода помогает восстановить баланс.