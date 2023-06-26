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Врач рассказала о правильном способе пить пиво в жару

Врач Уильямс: пиво в жару стоит запивать водой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Британский врач Зои Уильямс рассказала, что при употреблении пива в жаркую погоду следует запивать его водой. Об этом сообщает сайт HuffPost 21 июня.

По словам специалиста, в жару следует избегать обезвоживания и пить больше воды, даже запивать ею кружку пива, поскольку алкоголь только усиливает обезвоживание, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Уильямс посоветовала в жару есть ягоды и салаты из бобовых. Она объяснила, что салаты из бобовых утоляют голод, кроме того, с ними в организм поступает суточная доза клетчатки, необходимой для полезных кишечных бактерий. Также клетчатка содержится в малине и клубнике.

Также врач посоветовала при выходе из дома брать с собой пакетик орехов или банан, которые сохранят режим питания и помогут не испытывать чувство голода, пишет сайт kp.ru.

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15 июня онколог Евгений Черемушкин предупредил о риске развития рака из-за употребления пива. По его словам, основным повреждающим фактором является не разновидность алкоголя — пиво, водка или вино, а ацетальдегид, который производится в организме в результате переработки спирта. Именно это напрямую обладает канцерогенной токсичностью, пишет Life.ru. Врач указал на то, что из-за потребления пива происходит прямое токсичное повреждение клеток печени. Кроме того, косвенно повышается риск развития рака молочной железы через стимуляцию выработки эстрогенов.

8 июня к.м.н., нарколог Сергей Уткин заявил о снижении числа пациентов с алкогольной зависимостью. По его словам, при этом число алкогольных отравлений остается на прежнем уровне — порядка 50 тысяч на 100 тысяч населения в год. Основным напитком, вызывающим алкогольные отравления, является вполне легальный, нефальсифицированный алкогольный продукт, пишет НСН.

7 июня депутаты и «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направили обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг о внеплановых проверках производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков.

В июне прошлого года исследование португальских ученых из Нового университета Лиссабона подтвердило, что пиво может улучшить состав микрофлоры кишечника и снизить риск развития заболеваний этого органа. Как отмечает «Ридус», тем не менее, специалисты советуют пить безалкогольное пиво.

В январе 2022 года старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский предупредил, что прием некоторых лекарств вместе с алкоголем может быть смертельно опасным для человека. По его словам, к таким препаратам относятся парацетамол, антибиотики и лекарственные средства для снижения уровня холестерина (статины). Специалист объяснил, что спиртное ускоряет работу ферментов, которые метаболизируют лекарства, а это может усилить побочные эффекты, отмечает телеканал «Звезда».

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