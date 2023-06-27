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Политолог прокомментировал обращение Путина к россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В течение ближайших недель могут появиться действия по решению вопросов после попыток мятежа руководства ЧВК «Вагнер». Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал 26 июня политолог Василий Колташов.

«Все-таки остается очень много вопросов. Я думаю, они есть и у президента [России Владимира Путина] сейчас. И решению этих вопросов, я думаю, будет посвящено и совещание, которое сразу последовало после обращения, и последующие действия, которые мы увидим в течение ближайших недель», — сказал он.

Политолог добавил, что какие-то действия общественность может и не увидеть, потому что «не всё будет сделано публично».

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26 июня российский лидер во время обращения к россиянам поблагодарил тех, кто встал на пути у мятежников. Путин также отметил, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.

При этом Путин указал на обреченность любых попыток устроить внутреннюю смуту в России. Он обратил внимание на то, что поддержали конституционный порядок общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии — фактически всё российское общество.

После обращения у президента состоялось совещание с руководителями силовых ведомств. Глава государства предложил участникам собрания обсудить задачи, появившиеся в свете прошедших событий.

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