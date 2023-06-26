Путин указал на обреченность любых попыток устроить внутреннюю смуту в России

Любые попытки устроить внутреннюю смуту в России обречены на провал, это показала гражданская солидарность россиян. Об этом 26 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны.

«Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу отечества», — подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил россиян за «высочайшую консолидацию, за поддержку конституционного порядка» и патриотизм. «Это гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что поддержали конституционный порядок общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии — фактически всё российское общество.

«Подчеркну: с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан», — отметил Путин.

24 июня российский лидер обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В своем обращении глава государства также заявил, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.