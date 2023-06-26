Эрдоган поздравил премьера Греции Мицотакиса с победой на парламентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с вступлением в должность после победы на парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба греческого премьера 26 июня.

В ходе телефонного разговора они договорились провести встречу на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, говорится в публикации.

На выборах 25 июня партия «Новая демократия» одержала победу и получила абсолютное большинство мест в парламенте — 158 из 300. В понедельник Мицотакиса назначили премьером и привели к присяге.

До этого, в мае, стало известно, что премьер-министр Греции, президент партии «Новая демократия» Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство, поскольку на досрочных парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Так, 1 января министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в провокационных действиях и создании напряженности в регионе.