Второй показ: чем закончились выборы в Греции

В Греции подвели итоги парламентских выборов. Партия «Новая демократия» набрала более 40% голосов и второй раз подряд сформирует правительство . Ее лидер Кириакос Мицотакис уже принял присягу в качестве премьер-министра. Итоги голосования вряд ли стали неожиданностью для наблюдателей. Громкой новостью оказалось другое — альянс экс-премьера Алексиса Ципраса провалился сильнее, чем ожидалось , а правые, наоборот, подтянули электорат. В чем причина поражения левых и чего ожидать от нового греческого правительства — в материале «Известий» .

Левые отстали

На повторных выборах в Греции, которые прошли 25 июня, уверенную победу одержала правоцентристская партия «Новая демократия» . Ее лидер Кириакос Мицотакис 26 июня принял присягу в качестве премьер-министра. При этом он уже возглавлял греческое правительство до мая 2023 года.

По итогам подсчета голосов «Новая демократия» набирает 40,5%, что дает ей возможность самостоятельно сформировать правительство . Главный конкурент партии — «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» Алексиса Ципраса, который был премьер-министром в 2015–2019 годах, — набирает менее 18% . И этот результат стал одним из наиболее неожиданных.

Фото: REUTERS/Louiza Vradi

В Греции действующей власти редко удается улучшить результаты на следующих выборах. В 2019-м правоцентристы из «Новой демократии» получили 39,85% голосов, а левые силы СИРИЗА Ципраса — 31,53%.

То есть в 2023-м правящей партии в Греции удалось не только несколько улучшить свой результат, но и существенно увеличить отрыв от главных конкурентов. Хотя изначально опросы показывали меньший разрыв между партиями.

В этом году выборы в Греции прошли 21 мая. Однако, несмотря на то что «Новая демократия» и тогда набрала почти 41%, полученные результаты не позволили ей сформировать правительство самостоятельно . Мицотакис последовательно высказывается в пользу однопартийного правительства, однако по итогам голосования в мае партия получала только 146 мандатов. Для формирования однопартийного кабинета партия должна занимать как минимум 151 кресло в национальном парламенте .

Примечательно, что СИРИЗА Ципраса месяц назад набрала 20,07%. То есть ее результат за месяц даже ухудшился, хотя предвыборные опросы демонстрировали разрыв между главными оппонентами в 6–7%.

Избирательная система Греции предполагает, что при проведении повторных выборов после неудачных попыток сформировать кабинет министров партия-победитель получает дополнительный «бонус» — от 20 до 50 депутатских мест , которые позволят победителю «добрать» необходимое количество мест для получения простого большинства в парламенте, чем и воспользовалась «Новая демократия».

Помогла победившей партии и фрагментация электората левых сил. Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) набрало около 11%, Коммунистическая партия Греции — 7%. В совокупности с упавшей к июню явкой избирателей (менее 53%, в мае до избирательных участков дошли 60,93%) эти партии, вероятно, «оттянули» на себя часть голосов.

Лидер консервативной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Интересен и другой результат — учрежденная незадолго до выборов ультраправая националистическая партия «Спартиатес» («Спартанцы») набирает около 4,7% и преодолевает барьер в 3% , необходимый для прохождения в состав парламента. Примечательно, что правые силы — партии «Спартиатес», «Эллиники лиси» («Греческое решение») и «Ники» («Победа») — вместе получили около 13% голосов, что обеспечивает им вместе более 30 мест в 300-местном парламенте.

Две трагедии за выборы

На протяжении избирательной кампании в Греции произошел ряд инцидентов, которые могли напрямую повлиять на результаты голосования . Так, 1 марта случилась крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа — в центральной части Греции неподалеку от города Лариса пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, лоб в лоб столкнулся с грузовым составом, сошел с рельсов и загорелся. В результате трагедии погибли 57 человек.

За полторы недели до повторных выборов, 14 июня, произошел другой инцидент — у берегов Греции потерпело крушение судно с мигрантами, преимущественно из Афганистана и Пакистана . В результате ЧП утонули по меньшей мере 59 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Обычно такими событиями, особенно в разгар избирательной кампании, стараются максимально воспользоваться оппозиционные силы — так, например, оппоненты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана критиковали власти за тяжелые последствия землетрясения, произошедшего в начале февраля.

Пожарные и спасатели на месте столкновения поездов в Темпе, Греция, 1 марта 2023 года Фото: Global Look Press/Tzekas Leonidas

Однако в ситуации с Грецией такая логика не сработала. И причина этого кроется в том числе в расколе, сопровождающем греческое общество со времен массовых беспорядков 2008 года , начавшихся после убийства сотрудником особого отряда 15-летнего подростка. Между леворадикальными группами молодежи и отрядами полиции особого назначения происходили столкновения. Однако социологи еще тогда объясняли глубинные причины противостояния недовольством неолиберальными реформами в стране.

Кроме того, важную роль в столь убедительной победе Мицотакиса сыграла и фигура его оппонента — Алексиса Ципраса , сказал «Известиям» профессор ВШЭ, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

— Среди сторонников левых сил растет разочарование политикой Ципраса, поскольку многие активисты считают, что он предал левую идею и воспользовался ею, чтобы прийти к власти . А на самом деле ничего не делал, чтобы поддерживать человека труда, профсоюзы. Это во многом объясняет то, что Ципрас уже непопулярен среди его сторонников, и они отдают голоса за другие левые партии, которые большинства не получают, — считает эксперт.

В целом это подтверждается и тем, что результаты «Новой демократии» в июне и мае практически идентичны. Альянс Ципраса при этом за месяц потерял пару процентов поддержки.

— Фактически результат Мицотакиса не изменился, но благодаря этой электоральной игре [возвращением избирательных «бонусов» победителю] он получил больше мест, — подчеркнул Олег Барабанов.

Ссориться с НАТО никто не собирается

Интересна и внешнеполитическая линия, которую занимал Мицотакис в период своего первого премьерского срока . Лидер «Новой демократии» придерживался довольно жестких подходов в отношениях с Турцией . Между Грецией и Турцией есть целый комплекс противоречий, главные из которых относятся к территориальным вопросам вокруг Кипра, разведке нефти и газа в кипрских и греческих водах, использованию регионального воздушного пространства и статусу островов в Эгейском море.

В мае прошлого года после обвинений со стороны Анкары в невыполнении Афинами своих обязательств коммуникация между Мицотакисом и Эрдоганом сошла на нет . В течение года Афины и Анкара обменивались взаимными упреками по поводу нарушения безопасности в Эгейском море. При этом Греция заявляла, что в своем споре с Турцией якобы заручилась поддержкой всей Европы и союзников по НАТО.

Фото: Global Look Press/A. Rose

Более того, в январе 2023 года Мицотакис напрямую угрожал Турции, что греческое небо защищено как никогда раньше и Турция может «приземлиться в суровой реальности», если будет планировать какие-то действия, направленные против греческих интересов.

Правда, февральское землетрясение принесло некоторую разрядку в отношения двух стран — Мицотакис заявил, что готов оказать Турции всевозможную помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Греческий премьер также стремился отстаивать интересы национального бизнеса перед ЕС . По сообщению Politico, именно Греция и Венгрия заблокировали в начале месяца согласование 11-го пакета санкций против России — Афины не устроило попадание в черный список своих компаний, с точки зрения ЕС, помогающих Москве обходить ограничения.

Однако вряд ли такие действия позволяют сделать вывод, что Греция может стать «неудобным» членом для НАТО или ЕС — страна слишком зависит от европейских дотаций.

— Поскольку Греция экономически очень сильно завязана на Брюссель и выполняет очень много наложенных на нее требований, для греков главное продолжать получать субсидии от ЕС. Ссориться с Брюсселем для Греции себе дороже , — отметил Олег Барабанов.

В целом Мицотакис за годы своего руководства страной действительно не вступал в конфликт ни с ЕС, ни с НАТО, а потому изменений во внешней политике Греции, в том числе в отношении России, эксперты не ожидают.