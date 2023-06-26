Российские Су-27 сопроводили RC-135 и два истребителя ВВС Британии над Черным морем

Два истребителя Су-27 Вооруженных сил РФ сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два самолета «Тайфун» королевских военно-воздушных сил Великобритании над Черным морем. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны РФ.

В понедельник российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря зафиксировали приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли истребители Су-27.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, нарушения госграницы страны не допущено.

Ранее, 25 мая, российские истребители Су-35 и Су-27 в небе над Балтийским морем сопроводили два бомбардировщика США, которые летели к границе РФ. Самолеты засекли средства контроля воздушного пространства при приближении к границе.