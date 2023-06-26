Опубликованы кадры работы расчетов БПЛА «Ахмата» по позициям ВСУ в Марьинке

В распоряжении «Известий» в понедельник, 26 июня, появились кадры работы расчетов БПЛА спецназа «Ахмат» в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Бои за город продолжаются. На записи видны удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинских военных поражают как артиллеристы, так и дроны-камикадзе.

25 июня Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно, как российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении. Удар был нанесен ночью. После точного попадания снаряда последовал взрыв, в результате чего поднялось огненное облако.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».