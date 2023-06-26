Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили уже три сбора крови из-за высоких потерь при контрнаступлении. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире НТВ.

«Мест не то что в больницах и тех же госпиталях нет, уже открываются новые [госпитали], по сути, в полевых условиях, потому что некуда девать этих людей», — добавил Рогов о ситуации с размещением раненых в украинских медучреждениях.

Кроме того, он отметил, что из-за больших потерь в живой силе Киев начал новую волну мобилизации.

«В срочном порядке [Киеву] еще 100 тыс. человек надо набрать <…> Де-факто сбор идет, де-юре этой мобилизации нет. Хотя если мы обратим внимание, по Ивано-Франковску, по Киеву, по другим областным центрам начались сборы уже практически массовые», — заявил Рогов.

22 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери ВСУ с 4 по 21 июня составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

За день до этого Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления.

13 июня глава государства на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.