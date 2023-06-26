Онколог объяснил ценность открытия новой причины развития рака

Открытие австралийских ученых, которые обнаружили, что здоровые клетки могут перерождаться в раковые из-за прикрепления к ДНК кольцевых РНК, может иметь практическое значение. Об этом в разговоре с «Известиями» 26 июня заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

Ранее на портале ScienceDirect было опубликовано исследование австралийских ученых из Университета Флиндерса в Аделаиде, которые установили, что рак не всегда связан с наследственными или внешними факторами. Оказывается, здоровые клетки могут перерождаться из-за прикрепления к ДНК кольцевых РНК — недавно открытого семейства генетических молекул. Авторы назвали этот процесс «эндогенным РНК-направленным повреждением ДНК».

«Когда открывают новый механизм канцерогенеза, потенциально он может стать мишенью для терапии, чтобы его прервать и помочь заболевшим или использовать для профилактики. Пока тесты на кольцевые РНК нельзя назвать рутинными, они практически не используются для диагностики. С ними больше работают в исследовательских лабораториях, но со временем они могут быть применены на практике», — прокомментировал результаты исследования Самойленко.

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До этого, 7 июня, онколог Александр Серяков заявил, что сигареты и алкоголь повышают риск опухолей мозга на 30%. Для профилактики таких опухолей необходимо ведение здорового образа жизни.