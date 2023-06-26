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ФПК задействует 3,4 тыс. дополнительных поездов для летних перевозок по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) задействует 3,4 тыс. дополнительных назначений поездов для летних перевозок пассажиров, что на 25% больше, чем в прошлом году.

«1,5 тысячи из них будут курсировать в сообщении с югом, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. В эти курортные города чаще всего пассажиры отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что к настоящему моменту приобретено на юг уже более 6,5 млн билетов для летних поездок (на 20% больше, чем в 2022 году). При этом, 2,5 млн из этих пассажиров уже совершили путешествия.

В ФПК напомнили, что с мая по сентябрь на поездах дальнего следования перевезут более 50 млн человек, из которых свыше 11 млн доставят на юг страны и обратно. До конца сентября на южных направлениях будет предоставлено 13,4 млн мест, добавили в компании.

Кроме того, ФПК отмечает, что больше 90% задействованных в путешествиях вагонов оснащены биотуалетами и кондиционерами.

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Ранее, 21 июня, сообщалось, что ФПК решила доработать макеты новых типов некупейных вагонов, которые представлялись пассажирам на протяжении последних лет. Ранее РЖД представляла пассажирам три типа некупейных вагонов: модульный, капсульный и «елочка». В компании указали, что ни один из исследуемых макетов не соответствует в достаточной мере требованиям современного пассажира и не получил высоких оценок в части удобства сервисного обслуживания.

14 июня РЖД в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о новом спальном вагоне (СВ) для российских поездов дальнего следования. Отмечается, что в нем будут увеличенные по ширине верхние спальные полки, откидные сиденья, индивидуальные сейфы, столик со встроенной раковиной, а также экраны мультимедийной системы. До конца года ФПК планирует получить около 30 таких вагонов.

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