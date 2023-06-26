В Самарской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры на 1086 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в ГУ МВД России по региону в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла в 15:26. На месте столкновения погиб 53-летний водитель легкового авто Hyundai и 14-летняя девочка-пассажир. Пострадавших в аварии 46-летнюю женщину и детей 14 и девяти лет доставили в медучреждение.

Следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции и областной Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, выясняют все обстоятельства происшествия.

Сотрудники инспекции рекомендуют водителям соблюдать установленный скоростной режим и быть крайне внимательными на дороге, выбирая безопасную дистанцию и интервал между автомобилями.

Ранее в этот же день авария произошла в Ростовской области — легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе. В результате ДТП один человек погиб, еще один доставлен в больницу. А 25 июня В Свердловской области водитель автомобиля Infiniti не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего внедорожник оказался в кювете и перевернулся. Травмы получили женщина и двое детей.