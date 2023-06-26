Двое детей пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Двое детей получили травмы в результате ДТП на трассе в Свердловской области. По факту происшествия проводится проверка.

Авария произошла днем 25 июня на дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По данным Госавтоинспекции, 50-летний водитель автомобиля Infiniti не выбрал безопасную скорость движения и допустил выезд на встречную полосу. После этого иномарку занесло в кювет, внедорожник перевернулся.

Травмы получила 47-летняя женщина, а также ее дочери восьми и 11 лет. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

В отношении водителя был составлен административный протокол.

Ранее в этот день сообщалось о лобовом столкновении мотоцикла и мопеда в Крыму. 23-летний водитель мотоцикла «Райдер» при движении со стороны Судака в направлении Феодосии выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних. Мотоциклист скончался на месте. 15-летний водитель мопеда умер в больнице.