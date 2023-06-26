Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Ростовской области

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Ростовской области. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу.

Авария произошла поздно вечером на дороге Задонский – Каяльский – М-4 «Дон» на территории Азовского района По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 потерял управление и допустил выезд за пределы проезжей части. Оказавшись в кювете, машина опрокинулась. Об этом сообщает RostovGazeta.

Автомобилист погиб на месте происшествия. 19-летний пассажир госпитализирован с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.

В Свердловской области 25 июня водитель автомобиля Infiniti не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего внедорожник оказался в кювете и перевернулся. Травмы получили женщина и двое детей.