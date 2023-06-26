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Знаменитый свитер принцессы Дианы выставят на продажу на аукционе

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Фото: youtube.com/Access Hollywood
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Знаменитый свитер принцессы Дианы, который много лет считался потерянным, выставят на продажу на аукционе, написала 26 июня газета Daily Express.

«Ожидается, что свитер, который носила Диана, принцесса Уэльская, будет продан на аукционе за £70 тыс.», — говорится в публикации.

Речь идет об известном красном свитере из шерсти, в котором принцесса Диана первый раз появилась в 1981 году на матче по поло. На ткани изображены десятки белых овец, среди которых спереди находится одна черная.

«Это была одна из первых вещей, разработанных Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их лейбла трикотажных изделий Warm & Wonderful, и она помогла привлечь внимание общественности к их бренду», — сказано в новости.

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В январе текущего года платье принцессы Дианы на аукционе продали за рекордные $604,8 тыс. Оно было продано в пять раз дороже заявленной изначально стоимости — платье выставляли за $120 тыс. Оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х. В этом платье, созданным Виктором Эдельштейном, принцесса запечатлена на королевском портрете и принимала участие в фотосесии в 1997 году для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.

30 января 2022 года на аукционе Sotheby's был продан портрет леди Дианы,написанный американским художником Нельсоном Шэнксом. Картину приобрели за $201,6 тыс. — эта цифра в 10 раз превысила ожидаемую.

Принцессы Уэльской не стало 31 августа 1997 года. Жизнь Дианы унесла автокатастрофа, произошедшая на мосту Альма в Париже.

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