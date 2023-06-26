Собянин: в Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО

Все ограничения в Москве, введенные в связи с режимом контртеррористической операции, были сняты. Об этом в понедельник, 26 июня сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что общегородской выпускной для московских школьников будет проведен 1 июля.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил информацию и отметил, что решение снять ограничения в Москве и Подмосковье было принято в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области был введен режим контртеррористической операции 24 июня.

Собянин также объявил 26 июня нерабочим днем, были отменены массовые мероприятия. При этом передвижения граждан ограничены не были.