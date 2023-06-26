Советник президента РФ на три дня приедет в Ульяновскую область

Советник президента РФ, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев планирует прилететь в Ульяновскую область на этой неделе. О визите федерального гостя сообщили в штабе по комплексному развитию региона, сообщает ulpravda.ru в понедельник, 26 июня.

В Ульяновске Фадеев будет работать три дня. Подробный график его пребывания пока не озвучили, но в рабочих планах — встреча с ректорами вузов и обсуждение обучения детей мигрантов. Также известно, что 29 июня при участии советника президента пройдет круглый стол в правительстве региона.

Ранее в июне Валерий Фадеев рассказал в интервью «Известиям», что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека. Кроме того, появилась необходимость введения в Уголовный кодекс статьи за русофобию.