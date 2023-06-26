В результате ДТП в ХМАО пострадали два ребенка и трое взрослых

В результате ДТП с участием трех легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали пять человек, в числе которых два ребенка.

Инцидент произошел на 24-м км автодороги Сургут – Нижневартовск в Сургутском районе. 49-летний водитель Lada Vesta не рассчитал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Geely, который от удара отбросило на Toyota.

«Водитель отечественного автомобиля, лишенный права управления транспортным средством, спровоцировал автоаварию. В результате ДТП водитель и два его пассажира: 17-летний юноша и 60-летняя женщина, а также пассажиры Geely: 32-летняя женщина и шестилетний мальчик получили травмы», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Ранее, 27 апреля, в Сургутском районе при опрокидывании автомобиля пострадали два взрослых и ребенок. Авария произошла с автомобилем ВАЗ, который в результате съехал в кювет и опрокинулся.