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Три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в ХМАО

ГИБДД ХМАО: три человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Сургутском районе
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Фото: МВД РФ/86.мвд.рф
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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа при опрокидывании автомобиля пострадали три человека, в то числе несовершеннолетний. Об этом 27 апреля сообщается на сайте УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Авария произошла с автомобилем ВАЗ, который в результате съехал в кювет и опрокинулся.

«Около 5:40 (3:40 мск) на 49 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в Сургутском районе, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением авто и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ГИБДД.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира. Уточняется, что травмы получили 17 и 19-летние молодые люди.

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Ранее в этот день столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве на внешней стороне 97-го км МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 23 апреля, в результате столкновения двух иномарок в Северо-Западном тоннеле Москвы пострадали два человека. Tesla влетела в стоящий на аварийке Nissan. Водителя Nissan госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также пострадала пассажирка электромобиля — ее увезли в больницу с травмами груди.

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