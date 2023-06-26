Теннисист Карлос Алькарас вновь стал первой ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас вновь вернулся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в воскресенье, 25 июня.

Испанец выиграл турнир в Лондоне в этот день и завоевал пятый титул в сезоне. Он сравнялся по этому показателю с российским теннисистом Даниилом Медведевым. В рейтинге ATP он опередил серба Новака Джоковича, таким образом Алькарас вновь признан первой ракеткой мира.

В тот же день теннисист Андрей Рублев уступил в финале теннисного турнира в Галле. В упорном трехсетовом матче победил представляющий Казахстан Александр Бублик — 6:3, 3:6, 6:3. Рублев не сразу вошел в игру и легко уступил в первой партии. Во втором сете Андрей прибавил и смог взять подачу соперника.

9 июня Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос», обыграв первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Встреча на грунтовом корте Парижа завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Поединок в полуфинале продолжался 3 часа 23 минуты.