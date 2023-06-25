Россиянин Рублев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

Россиянин Андрей Рублев в воскресенье, 25 июня, уступил представителю Казахстана Александру Бублику в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча прошла в германском Галле и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахского спортсмена, которому досталась победа в финале турнира с призовым фондом €2,2 млн.

Андрею Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на его счету 13 выигранных титулов под эгидой организации. Бублику 26 лет, он располагается на 48-м месте мирового рейтинга.

Днем ранее Рублев победил испанца Роберто Баутиста-Агута в полуфинале турнира ATP.

До этого, 31 мая, Рублев одолел соперника из Франции и вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В следующем матче против итальянца Лоренцо Сонего россиянин проиграл и вылетел из турнира.