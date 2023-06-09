Джокович победил первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»), обыграв первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Как сообщает 9 июня «Спорт-Экспресс», встреча на грунтовом корте Парижа завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
В концовке второго гейма третьего сета его соперник из Испании был вынужден взять медицинский тайм-аут, почувствовав боль в колене, однако затем продолжил встречу. Всего поединок в полуфинале продолжался 3 часа 23 минуты.
В финале турнира сербский теннисист будет играть уже в седьмой раз. Его соперником станет победитель матча между представителем Норвегии Каспером Руудом и немцем Александром Зверевым.
До этого, 6 июня, Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4, матч длился 3 часа 38 минут.
Джокович является 22-кратным победителем турниров Большого шлема. На «Ролан Гаррос» он побеждал дважды — в 2016 и 2021 годах.