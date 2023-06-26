В Красноярском крае подростка насмерть придавила бетонная плита

В селе Сушиновка Красноярского края 14-летний подросток погиб при обрушении в заброшенном доме. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно установлено, что погибший вместе со своим ровесником находился в заброшенном здании. В какой-то момент юноша спрыгнул с бетонной плиты, из-за чего конструкция рухнула, и он оказался под обломками.

Получив серьезные травмы головы, тела и внутренних органов, подросток на следующий день скончался в больнице. В связи со смертью несовершеннолетнего прокуратура инициировала проверку деятельность администрации на предмет своевременного выявления бесхозного объекта недвижимости.

«На данный момент известно, что здание находится на балансе Сушиновского сельсовета, более 10 лет оно не эксплуатируется. Доступ к нему для посторонних лиц не ограничен», — сообщили в ведомстве.

Также правоохранители отметили, что семья погибшего на профилактическом учете не состоит и характеризуется положительно.

Ранее, 21 июня, стало известно, что в Саратовской области два подростка выпали из окна на пятом этаже и были госпитализированы. Установлено, пострадавшие сидели на подоконнике, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. Конструкция обрушилась, и подростки сорвались вниз.

Сотрудники полиции провели проверку, по факту которой были составлены административные протоколы.