Выпавшие из окна подростки в Саратове праздновали день рождения

Подростки, которые в Саратове выпали из окна, находились в гостях и праздновали день рождения знакомой. Об этом сообщили в среду, 21 июня, в пресс-службе регионального главка МВД.

«Около 3 часов ночи пострадавшие, находясь в гостях в квартире, расположенной на 5 этаже жилого дома на ул. Гвардейской, на праздновании дня рождении знакомой, сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. В результате обрушения данной конструкции сидевшие на подоконнике молодые люди не смогли удержатся и сорвались вниз», — говорится в сообщении ведомства.

О падении двух подростков из окна пятого этажа стало известно ранее в этот день. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники полиции провели проверку, по факту которой были составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») на трех несовершеннолетних девушек. Также по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») составлены административные протоколы на их родителей.

Решается вопрос о привлечении к ответственности 24-летнего участника происшествия по ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ»). Полиция установила, что этот молодой человек приобретал спиртное, которое пили в том числе подростки.

Ранее, 19 июня, двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа квартиры в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей и оперся на москитную сетку.