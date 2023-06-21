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В Саратове два подростка выпали из окна пятого этажа

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Фото: прокуратура Саратовской области
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Два подростка выпали из окна пятого этажа жилого дома в Саратове. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«По предварительной информации, в ночное время из окна квартиры на пятом этаже дома № 3а по улице Гвардейской города Саратова выпали два подростка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Пострадавших госпитализировали.

По факту происшествия прокуратура Ленинского района проводит проверку. Ведомство также намерено дать оценку работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и применить меры прокурорского реагирования.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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