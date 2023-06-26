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Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый

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В московских районах Печатники, Текстильщики и Южнопортовый, в которых живут 265 тыс. человек, власти реализуют большие и малые проекты. Об этом в воскресенье 25 июня, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, юго-восток столицы стал одним из центров развития рельсового городского транспорта. Прилегающие к вокзалам территории благоустроили и сделали удобными для жителей, пишет сайт aif.ru.

Собянин подчеркнул, что в прошлом году был завершен «мегапроект» — запущено движение по Большой кольцевой линии (БКЛ). Благодаря этому жители Печатников, Текстильщиков и Южнопортового получили много новых вариантов поездок.

Чиновник добавил, что до конца года планируется достроить южный участок Московского скоростного диаметра. Кроме того, было организовано 13 новых маршрутов для улучшения связей между районами столицы, отмечает агентство городских новостей «Москва». Для велосипедистов организовали 46 велопарковок, а также открыли восемь станций велопроката.

Собянин указал на то, что на юго-востоке построили девять детских садов на 1140 мест, а также две школы на 1375 учащихся, сообщает НСН. Он подчеркнул, что «второе дыхание» обретают бывшие промышленные зоны.

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23 июня Собянин рассказал, что столичные власти проводят комплексное благоустройство пустующих территорий. В результате на их месте появляются новые парки и скверы, а также общественные пространства.

20 июня Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы обустроили свыше 30 городских парков с 2012 года.

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