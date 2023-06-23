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Собянин рассказал о новых скверах и парках на месте заброшенных территорий

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти проводят комплексное благоустройство пустующих территорий, в результате чего на их месте появляются новые парки и скверы, а также общественные пространства.

Как отметил чиновник в пятницу, 23 июня, в столичном районе Академический появился одноименный парк на месте гаражей и хозпостроек. Там организовали спортивно-игровой кластер с баскетбольным и футбольным полями, а также детские площадки и места отдыха.

Кроме того, полузаброшенные территории в Марьино благоустроили и включили в состав парка 80-летия Москвы — это одно из лучших мест в городе для спорта, отдыха и других активностей у воды, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Парк в Капотне организовали на месте заброшенный и частично заболоченной территории, пишет НСН. По словам Собянина, парк не только преобразил берег Москвы-реки, но стал «любимым местом отдыха жителей всего района».

Помимо этого, на месте бывшей свалки в районе Печатники в 2018 году создали центр технических видов спорта «Москва» площадью 27,4 га, пишет «Москва 24». На Ходынском поле в Хорошевском районе организовали парк с созданным по просьбам жителей искусственным пейзажным прудом с островом и набережной.

Кроме того, парк «Зарядье» площадью 10,2 га открылся в столице в 2017 году на месте снесенной гостиницы «Россия», отмечает телеканал «360». Он разделен на пять ландшафтных зон — лес, степь, луг, тундра и сухие субтропики — с характерным составом почв и набором растений, уточняет сайт aif.ru.

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20 июня Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы обустроили свыше 30 городских парков с 2012 года.

По словам чиновника, там можно гулять, заниматься спортом и наслаждаться природой.

Также чиновник отметил, что в 2023 году в порядок планируется привести еще несколько парков в ТиНАО, в том числе парк в поселении Мосрентген и Боровский парк во Внуковском поселении.

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