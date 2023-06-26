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Эксперт предостерегла от вложения денег в рискованные инвесткомпании

Эксперт Коваленко предостерегла от вложения денег в рискованные инвесткомпании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Инвестиционные площадки, которые обещают высокий доход за короткий промежуток времени, вероятнее всего, являются мошенническими. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Пирамиды формата МММ никуда не исчезли, и многие по-прежнему вкладывают свои денежные средства в рискованные и непроверенные компании», — сказала специалист.

Эксперт отметила, что вложенные в подобные интернет-ресурсы деньги вернуть крайне сложно. Обращение в полицию не всегда будет эффективным, поскольку по закону отношения между вкладчиком и компанией никак не регламентируются. Инвестор без договора об инвестировании, по сути, вкладывает деньги в никуда.

Коваленко добавила, что инвестиции в криптовалюту также являются крайне рискованными. Законом они не регламентируются, весь риск таких вложений человек берет на себя.

Был бы вывод: под прицел создателей криптопирамид попали релоканты
Как мошенники заманивают россиян в такие проекты и что поможет распознать угрозу

Ранее, 18 мая, советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров предостерег от общения с выдающими себя за инвестсоветников мошенниками. По его словам, злоумышленники могут предлагать условия выше средних значений по рынку, тем самым «цепляя на жажду выгоды».

​15 мая налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Известиям» о наиболее опасных уловках так называемых инвест-гуру, в результате которых россияне могут не только расстаться с накоплениями, но и влезть в долги.

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