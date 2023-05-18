Эксперт предостерег от общения с выдающими себя за инвестсоветников мошенниками

В сферах, где интерес населения растет гораздо быстрее, чем осведомленность и грамотность, наиболее широк простор для применения злоумышленниками различных незаконных схем, объяснил советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров. Эксперт рассказал «Известиям» 18 мая, как не попасться на обман мошенника, который представился инвестсоветником.

Накануне директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка (ЦБ) Валерий Лях сообщил «РИА Новости», что часть мошенников начали притворяться агентами известных финансовых организаций по инвестированию. Они не допускают клиентов к самому процессу инвестирования и стараются сразу похитить деньги, пока человек не успел разобраться, с кем имеет дело.

«Гражданин, с одной стороны, «теплый» клиент, ведь сейчас инвестициями интересуются многие, а, с другой стороны, он еще не очень хорошо разбирается в тонкостях и возможностях финансовых инструментов. Это идеальное сочетание для мошенников», — отметил он.

По словам Федорова, насторожить в разговоре с таким «специалистом» должно, во-первых, то, что он часто представляется, называя наименование достаточно известного игрока на рынке, а в сочетании с ним использует слова «представитель», «партнер» и т.д.

Кроме того, мошенник может предлагать сделать то, что совершенно невозможно. Например, «разблокировать все замороженные европейскими депозитариями ценные бумаги»

Также злоумышленники могут предлагать условия выше средних значений по рынку, тем самым «цепляют на жажду выгоды», добавил советник по инвестициям.

«Зачастую нечистые на руку «инвестсоветники» очень торопят клиента заключить договор и перечислять деньги, ведь важно, чтобы жертва не начала вникать в ситуацию, консультироваться со специалистами, выяснять информацию самостоятельно, а действовала импульсивно. Иногда прибегают к давно известным и распространенным методам маркетинга, объявляя какие-то акции и выгоды или наоборот, запугивая, что возможности перевода денег и заключения договора скоро закроются», — рассказал Федоров.

При этом еще насторожить инвестора должно отсутствие четкой информации от «консультанта» о том, как происходит инвестирование, за счет чего формируется доход и иные важные и базовые моменты, которые должны интересовать клиента, объяснил эксперт. Он подчеркнул, что у компетентного специалиста финансовой организации есть на них четкие ответы.

В то же время он обратил внимание на то, что благонадежные консультанты не будут запрашивать персональные данные, особенно, удаленно, доступы, пароли и другую подобную информацию.

«Чтобы не попасть на уловки псевдо-инвестиционных компаний, нельзя переводить деньги до заключения какого-либо договора, а также стоит проверить статус и легальность финансовой организации. Это можно сделать на официальном сайте Центробанка во вкладке «проверить участника финансового рынка» – регулятор ведет этот специальный реестр. Кроме того, можно проверить существование организации на сайте налоговой инспекции в разделе «прозрачный бизнес», — заключил Федоров.

4 мая ЦБ сообщил «РИА Новости», что злоумышленники для хищения денег у россиян стали чаще использовать схемы, в которых упоминается Центробанк и якобы его работники. Регулятор принял около 2 тыс. обращений от столкнувшихся с такими уловками граждан.