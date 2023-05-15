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Юрист рассказал об уловках обманывающих граждан инвестиционных консультантов

Юрист Хаминский: «инвест-гуру» стали использовать маркетинговые средства, чтобы выманивать деньги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Анна Селина
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​Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Известиям» о наиболее опасных уловках так называемых инвест-гуру, в результате которых россияне могут не только расстаться с накоплениями, но и влезть в долги.

Юрист отметил, что информационные услуги, которые предоставляют блогеры-миллионники зачастую не имеют никакой ценности, а популярность тех или иных «марафонов желаний» основывается большей частью на демонстрации материальных благ, приобретенных за счет средств подписчиков.

«Современные инфоцыгане, то есть люди, торгующие никому не нужной информацией, очень похожи на антигероев известной сказки про Буратино — лису Алису и кота Базилио. Вы наверняка помните: на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош, затем с три короба соврешь — и делай с ним что хочешь. Сегодня этот принцип для разного рода мошенников равносилен Библии. Несмотря на то, что психологическая конструкция воздействия на волевые центры граждан не меняется десятилетиями, обыватели продолжают верить хитрецам, отдавая последние деньги», — считает юрист.

Он напомнил, о таких мошеннических схемах, как МММ, «Хопер-Инвест», кредитные корпоративы и вложения в американский рынок акций. В результате участия в этих организациях граждане теряли свои средства.

Сегодня же осуществлять подобные схемы стало сложнее, поэтому мошенники начали брать на вооружение маркетинговые средства.

«Чтобы обеспечить лояльность потенциальных жертв, из числа наиболее способных и образованных членов преступного сообщества назначались так называемые инвест-гуру. Затем их аккаунты в социальных сетях раскручивались за счет публикаций о красивой жизни и способах ее достижения. Всякий раз на завершающем этапе требовалось принести деньги в инвестиционно-финансовую компанию, которая, в свою очередь, должна их приумножить в самое кратчайшее время. Но на самом деле всё заканчивалось старым как мир результатом — потерей средств», — заметил юрист.

По мнению Хаминского, трудно доказать реальную связь между инвестиционными консультантами и аффилированными с ними нечестными финансистами.

«Чтобы оградить честных граждан от нечистоплотных дельцов, нужно предусмотреть систему лицензирования, аккредитации или сертификации. Ввести обязательное членство в СРО и страхование клиентских рисков. Настоящих консультантов это не должно смутить, а вот жулики просто-напросто не смогут выполнить обязательные требования и будут вынуждены покинуть арену», — заключил он.

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Ранее в этот день руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума заявил, что регулятор поддерживает усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов. Также Мамута добавил, что поддерживает законопроект о запрете привлечения денежных средств граждан в компании, которые не находятся под надзором Центробанка, поскольку «по-другому это не победить».

Ранее, 4 мая, советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров в разговоре с «Известиями» предостерег от общения с выдающими себя за сотрудников ЦБ мошенниками. По его словам, Центробанк — регулирующая структура в финансовой отрасли, которая в отличие от коммерческих банков никогда не работает напрямую с населением, именно поэтому любые звонки и сообщения якобы от сотрудника ЦБ стоит воспринимать как мошеннические.

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