ЦБ поддержал усиление ответственности за незаконные инвестсоветы

Центробанк (ЦБ) России поддерживает усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

«Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам Telegram-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру», — сказал он «РИА Новости».



Мамута считает, что из-за этого люди сталкиваются с мошенничеством и вынуждены жаловаться в прокуратуру и полицию.

Он потребовал усилить ответственность за незаконные инвестсоветы, так как, последствия их близки к злоупотреблению правом. По его словам, сейчас ведутся обсуждения этого вопроса с коллегами из других ведомств.



Мамута отметил, что люди чаще всего жалуются на потерю средств из-за следования советам блогеров и различных каналов в Telegram. В частности, многим предлагалось вкладывать деньги в нерегулируемые компании. В связи с этим регулирование института инвестсоветников нуждается в совершенствовании: что является инвестрекомендацией, кто может давать и каковы последствия, указал собеседник агентства.

Также Мамута добавил, что поддерживает законопроект о запрете привлечения денежных средств граждан в компании, которые не находятся под надзором Центробанка, поскольку «по-другому это не победить».

Ранее, 4 мая, советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров в разговоре с «Известиями» предостерег от общения с выдающими себя за сотрудников ЦБ мошенниками. По его словам, Центробанк — регулирующая структура в финансовой отрасли в отличие от коммерческих банков никогда не работает напрямую с населением, именно поэтому любые звонки и сообщения якобы от сотрудника ЦБ стоит воспринимать как мошеннические.