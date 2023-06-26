«Известия» показали работу военной полиции в Запорожской области

Военная полиция обеспечивает безопасность и спокойствие жителей Запорожской области. В Мелитополе наряды военной полиции патрулируют улицы совместно с бойцами народного ополчения. Об этом 26 июня сообщил корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Как отметил начальник отдела военной полиции с позывным «Чинар», военнослужащие выполняют широкий спектр задач по обеспечению правопорядка и поддержания дисциплины на освобожденных территориях. По его словам, военная полиция занимается выявлением преступлений и происшествий. Также проводится профилактическая работа по недопущению преступлений как среди мирного населения, так и военнослужащих, отслеживается выполнение режима комендантского часа. Помимо этого, сотрудники военной полиции участвуют в работе по разминированию неразорвавшихся снарядов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают мирное население.

«Ребята оказывают колоссальную помощь в несении службы на блок-постах, а также по охране важных объектов. Группы быстрого реагирования военной полиции всегда на круглосуточном дежурстве, готовы оказать незамедлительную помощь. Мы принимаем обращения от граждан, то есть гражданское, мирное население идет к нам достаточно часто, большим потоком. Все вопросы гражданского населения решаются незамедлительно», — подчеркнул «Чинар».

Кроме того, бойцы выявляют возможные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника, в том числе с беспилотника.

«Находим нарушителей правопорядка, воинской дисциплины. Соответственно, выезжаем по команде. Выявление групп ДРГ», — сказал сотрудник военной полиции с позывным «Тик-так».

Корреспондент «Известий» подчеркнул, что народное ополчение помогает военной полиции обеспечивать порядок и безопасность. Командир народного ополчения Запорожской области с позывным «Урал» сказал, что вступить в организацию могут граждане, проживающие на территории региона.

«Любой житель может вступить. Естественно, по нему будет проводится проверка, где он будет проходить обучение. С ним будет проводится подготовка различного уровня. После этого будет принято решение о дальнейшем прохождении его в отряде. Совместно с военной полицией приходилось решать различные задачи по охране общественного порядка», — пояснил «Урал».

Ранее, 9 июня, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе появилось народное ополчение. По его словам, совместно с органами полиции и военной комендатуры ополчение заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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