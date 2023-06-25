Минцифры порекомендовало дать выходной 26 июня сотрудникам IT-компаний и СМИ

Минцифры России порекомендовало предоставить выходной сотрудникам IT-, телекоммуникационных компаний и представителям СМИ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 25 июня.

«Рекомендуем даже непрерывно действующим IT-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера (24 июня. — Ред.) в эпицентре событий, дать завтра (26 июня. — Ред.) выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — говорится в публикации.

Сообщается, что многие сотрудники Минцифры провели выходные на рабочем месте, по этой причине министерство тоже приняло решение о выходном для них.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 26 июня будет выходным днем. Решение было принято на фоне введенного в некоторых регионах страны режима контртеррористической операции (КТО).

Режим КТО действует в столице, Московской и Воронежской областях.